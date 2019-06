Real Madrid FFP'ye takılabilir

Rodrygo, Eder Militao, Eden Hazard, Luka Jovic gibi isimleri transfer eden, Paul Pogba, Christian Eriksen, Neymar vb. oyuncularla anlaşacağı konuşulan Real Madrid, UEFA'nın Finansal Fair Play Düzenlemeleri ile karşı karşıya.

İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre yaz transfer döneminde transfer ettiği dört isme toplam 255 milyon euro ödeyen kulübün, UEFA'nın Finansal Fair Play Düzenlemeleri'ne uyması için "one in, one out (bir giriş, bir çıkış)" kuralı çerçevesinde oyuncu satışlarından 300 milyon Euro gelir elde etmesi gerekecek.