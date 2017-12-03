Real Madrid fırsat tepti

Eflatun-beyazlılar, Barcelona'nın puan kaybettiği haftada puan farkını eritme şansını kullanamadı.

PUAN FARKINI İNDİRME ŞANSI KAÇTI

Lider Barcelona'nın sahasında Celta Vigo ile berabere kalmasıyla aradaki puan farkını indirme fırsatı bulan eflatun-beyazlılar, Athletic Bilbao deplasmanından 1 puanla ayrılarak bu şansı değerlendiremedi.

Karşılaşma boyunca daha atak oynayan Real Madrid'de 8. dakikada Karim Benzema ve 72. dakikada Cristiano Ronaldo'nun şutlarında top direkten döndü. Ev sahibi takımın Aritz Aduriz ile yakaladığı pozisyonları ise kaleci Keylor Navas önledi.

RAMOS KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ayrıca 86. dakikada Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ramos böylece La Liga kariyerinin 19. kırmızı kartını görerek bu alanda lig rekorunun yeni sahibi oldu.

Bu sonuçla Real Madrid, 28 puanla dördüncü sırada yer alırken, lider Barcelona ile arasındaki 8 puanlık fark devam etti. Sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 2-1 yenen Atletico Madrid ise 30 puanla 3. sıraya yükseldi.