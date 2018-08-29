Ensonhaber.com'a dön

Real Madrid forvete Mariano Diaz'ı aldı

Real Madrid, geçen sezon 8 milyon euroya Lyon'a sattığı Mariano Diaz'ı 33 milyon euroya geri aldı.

Yorum Yap

Real Madrid forvete Mariano Diaz'ı aldı

Forvet arayışlarını sürdüren Real Madrid, Mariano Diaz transferini açıkladı.

GERİ ALINABİLİR MADDESİ DEVREYE SOKULDU

Geçtiğimiz sezonu Lyon'da geçiren 25 yaşındaki golcüyü Real Madrid, 2015-17 seneleri arasında Eflatun-Beyazlı formayı giyen Diaz için "33 milyon Euro'ya geri alınabilir" maddesini devreye soktu.

Real Madrid, Mariano'nun bir sonraki satışından da Lyon'a %15 pay verecek. Benzer bir yöntemi 2014 yılında Alvaro Morata için uygulayan Madrid, oyuncuyu ise 2016 yılında 30 milyon Euro'ya (217 milyon TL) geri almıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM