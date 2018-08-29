Real Madrid forvete Mariano Diaz'ı aldı

Forvet arayışlarını sürdüren Real Madrid, Mariano Diaz transferini açıkladı.

GERİ ALINABİLİR MADDESİ DEVREYE SOKULDU

Geçtiğimiz sezonu Lyon'da geçiren 25 yaşındaki golcüyü Real Madrid, 2015-17 seneleri arasında Eflatun-Beyazlı formayı giyen Diaz için "33 milyon Euro'ya geri alınabilir" maddesini devreye soktu.

Real Madrid, Mariano'nun bir sonraki satışından da Lyon'a %15 pay verecek. Benzer bir yöntemi 2014 yılında Alvaro Morata için uygulayan Madrid, oyuncuyu ise 2016 yılında 30 milyon Euro'ya (217 milyon TL) geri almıştı.