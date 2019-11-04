Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacağı A Grubu 4. hafta maçını, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Felix Zwayer'in, yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak.

Grubunda 1 puanla son sırada yer alan temsilcimiz, 4 puanlı Madrid'le karşı karşıya gelecek. Galatasaray, son 16 turu iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda.

Avrupa Ligi´nin 4'üncü haftasında, C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü saat 20.55´te oynanacak Krasnodar-Trabzonspor mücadelesinde, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien´in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.

Avrupa Ligi K Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak Braga-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Gediminas Mazeika olacak. Karşılaşmada Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas yardımcı hakem olarak görev alacak.