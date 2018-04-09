Real Madrid ile Barcelona arasında alkış krizi

Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane'ın, El Clasico'ya Barcelona'nın şampiyon olarak çıkması durumunda alkışlamayacaklarını açıklamasının yankıları sürüyor.

GECELERİ UYUYAMAYACAĞIM

Zidane'ın yaptığı açıklamaya Gerard Pique, "Artık geceleri uyuyamayacağım" şeklinde yanıt verirken Madrid ekibinin stoperi Sergio Ramos'tan ise destek geldi.

"BARCELONA'NIN UMURSADIĞINI SANMIYORUM"

Konu hakkında konuşan İspanyol stoper Ramos, "Her zaman patronun söylediklerine saygı duymamız gerektiğini söylemiştim. Barcelona da bizi alkışlamamıştı. Saygılı olmalı ve alkışlama konusunu büyütmemeliyiz. Barcelona'nın da bunu umursadığını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE SÖYLEDİYSE ÖYLE OLACAK"

Alkışlamayacaklarını vurgulayan Ramos, "Zidane öyle söylediyse, öyle olacaktır. Alkışlamamanın Barcelona'ya saygı duymadığımız anlamına gelmez" şeklinde konuştu.

ZIDANE NE DEMİŞTİ?

Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandıkları zaman Barcelona'nın Real Madrid'i alkışlamadığını ifade eden Zidane, "Bu kulübün kararı değil ancak benim kişisel görüşüm; Barcelona şampiyon olarak El Clasico'ya çıkarsa onları alkışlamayacağız. Barcelona da bizi Dünya Kulüpler Şampiyonu olduğumuz zaman alkışlamadı" demişti.