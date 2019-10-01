Real Madrid ile Brugge yenişemedi

1 Nice, hırsızlık yapan futbolcuyu kovdu Fransa Birinci Lig ekiplerinden Nice, Kasper Dolberg'in saatini çalan Lamine Diaby-Fadiga'nın sözleşmesini feshedildiğini açıkladı.

2 Galatasaray-PSG - CANLI SKOR Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam sahasında PSG'yi konuk ediyor.

3 Galatasaray U19 takımı PSG'ye farklı yenildi UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain U19, Galatasaray U19'u 5-1 mağlup etti ve grupta ilk galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılı ekip ise grupta oynadığı 2 maçı da kaybetti.

4 Suat Arslanboğa'nın hakemliği bitti Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş-Başakşehir maçındaki kötü yönetimi nedeniyle Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesini sonlandırdı.

5 Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusu reddedildi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Alanyaspor-Fenerbahçe ile Fenerbahçe-Ankaragücü maçlarında kural hatası yapılmadığına karar verdi.

6 Atiba: Kötü gidişi durduracağız Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, kulüp dergisine verdiği röportajda, "Kötü gidişatı değiştireceğiz, taraftarlarımız umudunu kaybetmesin" dedi.

7 Trabzonspor, Sosa'yla uzatıyor Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaptan Sosa'yla 2 yıllık yeni kontrat yapma kararı aldı.

8 Ronaldo'dan emeklilik sinyali Son dönemde verdiği röportajlarda futbolu bırakacağının sinyallerini veren Ronaldo, bir kez daha bu konuya değindi.

9 Beşiktaş'ta yeni transferler 0 çekti Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen 7 futbolcu, 6 haftası geride kalan ligde henüz gol ya da asist üretemedi.