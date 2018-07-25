Real Madrid kaleyi Lloris'e emanet etmek istiyor

Real Madrid, Keylor Navas'ın yerine Dünya Kupası Şampiyonu Fransa'nın kaptanı 31 yaşındaki Hugo Lloris'i getirmeyi planlıyor.

2014 Dünya Kupası'nda Kosta Rika Milli Takımı ile iyi bir performans ortaya koyan Keylor Navas'ı transfer eden Real Madrid, bu kez de Rusya'daki turnuvada beğenileri toplayan Lloris'e göz dikti.

68 MİLYON EURO 4 YILLIK SÖZLEŞME

The Sun'da yer alan habere göre, Tottenham kulübüne 70 milyon euro bonservis teklif edilecek. Hugo Lloris'e ise 4 yıllık bir sözleşme önerilecek.

İspanya'daki arkadaşlarını arayarak, Madrid'deki yaşam hakkında bilgi almaya başlayan ve Santiago Bernabau'da oynamak istediğini dile getiren Lloris için tek engel, İngiliz kulübünün istediği yüksek bonservis bedeli.

ALTERNATİFİ COURTOİS

Liverpool'un, Roma'dan Alisson'u 75 milyon Euro'ya transferi kaleci piyasasında dengeleri alt üst etmiş durumda. Bunu fırsat bilen Tottenham yönetimi de Lloris için yüksek bonservis bedeli talep ediyor.

Tottenham'ın bonserviste indirime gitmemesi halinde ise, Real Madrid'in ikinci seçeneği Chelsea'nin Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois olacak.