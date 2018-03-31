Real Madrid La Liga'da farklı kazandı

Video Hakem, Türkiye'de ilk kez hatalı bir kararı düzeltti

1 Şenol Güneş ironisi: Hakemler bizi kolluyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakemler hakkında bir ironi yaptı ve "Biz kollanıyoruz, hakemler bizi kolluyor" dedi.

2 Beşiktaş'ta 3 isim cezalı duruma düştü Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Tolgay Arslan, Atiba ve Oğuzhan Özyakup Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

3 Beşiktaş, Taslica'nın golüyle kazandı Beşiktaş, pozisyona girmekte zorlandığı maçta Talisca'nın harika golüyle Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

4 Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu'nda olay çıktı Galatasaray Kulübü'nün Mali Genel Kurulu'nda üyelerden Ali Öğüdücü ile Cemal Kadir Sevim arasında gerginlik yaşandı.

5 Yeni Malatyaspor-G.Birliği maçında ilginç baraj Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçta komik bir olay yaşandı. Ahmet Oğuz'un, serbest vuruş öncesi barajın altına yatması izleyenleri güldürdü.

6 Mısır'da Salah'a 1 milyon oy çıktı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, adayların isimlerine çarpı işareti koyan Mısırlı seçmenler yerine Mohamed Salah’ın adını yazdı.

7 Galatasaray'ın borcu Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 lira olduğu açıklandı.

8 Mustafa Cengiz'den Kurtuluş Savaşı örneği Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Mustafa Cengiz'in, Gomis'in imza töreniyle ilgili yaptığı benzetme izleyenleri şaşırttı.

9 Fikret Orman eski futbolcularla çalışmayı düşünüyor Futbol Akademisi'nin başına geçireceği isim konusunda çalışmalarını sürdüren Başkan Fikret Orman'ın, Ernst, Amokachi ve Ronaldo gibi isimlerle görüştüğü öğrenildi.