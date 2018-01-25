Real Madrid Leganes'e elendi

Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında 1-0 yendiği Leganes'i ağırladı.
Santiago Bernabeu Stadı'nda mücadelede ilk gol 31. dakikada Javi Eraso'dan geldi. Konuk ekip Javi Eraso'nun golüyle öne geçtiği mücadelenin ilk 45 dakikasını 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına ise ev sahibi Real Madrid golle başladı. Madrid'in Fransız yıldızı Benzema, 47. dakikada skoru eşitledi.
Madrid'in baskısı karşısında pes etmeyen Leganes karşılığını çok geçmeden aldı. Maçın 55. dakikasında Gabriel, Javi Eraso'nun asistini gole çevirdi. 2-1
Karşılaşmayı kazanarak, İspanya Kral Kupası’nda yarı finale yükselen Leganes takımının futbolcuları sevinç yaşadı.