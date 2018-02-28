Real Madrid, Lewandowski ve Kane'le ilgileniyor

Real Madrid yaz döneminde güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

Eflatun beyazlılar, özellikle hücum bölgesine flaş bir transfer yaparak gündeme damga vurma amacında.

HEDEFTE LEWA VE KANE VAR

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; Real Madrid’in hedefinde iki önemli golcü var. Biri Tottenham'da olağanüstü bir yılı geride bırakan Harry Kane. Diğeri ise Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski.

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Eflatun-beyazlıların öncelikli hedefi Polonyalı yıldız Lewandowski. Real Madrid'in, 29 yaşındaki golcüyü transfer etmeye daha yakın olduğu öğrenildi.

Maliyeti daha az olan Lewandowski'nin transferinde sorun yaşanırsa, rota Harry Kane'e çevrilecek. La Liga devi, yüksek bonservis bedeli nedeniyle İngiliz golcüyü Lewandowski'nin altenatifi olarak düşünüyor.

LEWANDOWSKİ DE GELEMEYE SIACAK BAKIYOR

Öte yandan İspanyol basınında çıkan haberlerde kulüp başkanı Florentino Perez’in Lewandowski’nin menajeri Pini Zahavi ile bir araya geldiği konuşuluyor.

Lewandowski’nin de 4 yıllık Bayern Münih kariyerini noktalayıp, futbol hayatına Real Madrid'de devam etmek istediği ifade ediyor.