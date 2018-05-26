Real Madrid-Liverpool - CANLI SKOR

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70' Sadio Mane, ceza sahası dışından yerden sert vurdu, top direkten döndü.

64' GOL... Real Madrid 2-1 Liverpool (Bale)

55' GOL... Real Madrid 1-1 Liverpool (Mane)

51' GOL... Real Madrid 1-0 Liverpool (Benzema)

48' Real Madrid gole çok yaklaştı. Isco'nun boşta kalan topa yaptığı vuruş direkten döndü.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Real Madrid 0-0 Liverpool

34' Liverpool'da Mohamed Salah, sakatlanarak oyundan çıktı. Real Madrid sol kanattan etkili gelmeye başladı.

24' Liverpool gole çok yaklaştı. Firmino vurdu savunmadan döndü, Arnold vurdu, Navas kurtardı.

16' Real Madrid maçın başında itibaren ilk kez etkili geldi. Ronaldo'nun sağ çaprazdan vuruşu, direğin üstünden dışarı gitti.

10' İlk 10 dakikalık bölümde Liverpool daha fazla atak oynayan takım.

5' Mücadelenin ilk dakikalarında iki takım da kontrollü bir futbol oynuyor.

1' Dev mücadelede ilk düdük çaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesinde Real Madrid ve Liverpool kozlarını paylaşıyor.

İspanyol devi Real Madrid, üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmayı hedefliyor. İngiliz ekibi Liverpool ise son olarak 2005'te aldığı Devler Ligi kupasını bir kez daha müzesine götürmeyi amaçlıyor.

İLK 11'LER

Real Madrid: Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino