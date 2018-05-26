Real Madrid-Liverpool maçının muhtemel 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesinde Real Madrid ve Liverpool kozlarını paylaşacak. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

Final maçında Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

HEDEF ÜST ÜSTE 3. ZAFER

Real Madrid, 12 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasıyla en çok kazanan takım. Son iki senenin şampiyonu Real Madrid kupayı müzesine götürerek üst üste üçüncü kez bu sevinci yaşama peşinde. İngiltere'nin en çok Şampiyonlar Ligi kazanan takımı ise Liverpool. Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanan Liverpool'un yaşadığı en değerli şampiyonluk 2004-2005 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, 25 Mayıs 2005'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalyan ekini Milan'ı 3-0 geriden gelerek mağlup ederek kazandığı kupa gösteriliyor.

REAL İLE LİVERPOOL 6. KEZ

Real Madrid ile Liverpool, oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 6. karşılaşmaya çıkacak. Real Madrid, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 13. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak. Kiev'e unvanını korumaya gelen Real Madrid ile 2007'den beri ilk kez adını finale yazdıran Liverpool, daha önce 5 defa karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Liverpool, 2'sini Real Madrid kazandı. Liverpool 6, Real Madrid ise 4 gol attı.

DEVLER LİGİ'NE DAMGA VURAN İSİM: RONALDO

Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 15 gol kaydederek en çok gol atan oyuncu oldu. Ayrıca Ronaldo, 2013-2014 Şampiyonlar Ligi sezonunda rakip fileleri 17 kez havalandırarak 1 sezonda en çok gol atan oyuncu oldu unvanına sahip. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nin de 120 golle en golcü oyuncusu durumunda.

SEZONUN EN FORMDA İSMİ SALAH

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, Premier Lig'de Altın Ayakkabı olmak üzere birçok ödülün sahibi oldu. Bu akşam gözler Ronaldo'yla birlikte Salah'ın üzerinde olacak. Kariyerinin en iyi yılını geçiren yıldız futbolcu Kırmızıların en büyük silahı.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Bale

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Mane, Firmino, Salah