Real Madrid, Marcelo'nun alternatiflerini buldu

Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo'nun ismi uzun bir süredir ayrılık söylentilerine karışırken, İtalyan basınındaki iddiaya göre eflatun beyazlı kulüp alternatiflerini belirledi.

5 ADAY VAR

Buna göre Juventus'a, eski takım arkadaşı Real Madrid'e transfer gündemde olan Marcelo'nun yerine Juventus'un sol beki Alex Sandro düşünülüyor. Ayrıca, Bayern Münih'ten David Alaba, Chelsea'den Marcos Alonso, Manchester City'den Benjamin Mendy, ve Borussia Dortmund'dan Raphael Guerreiro listedeki diğer sol bek adayları.

Marcelo daha önce yaptığı açıklamada Real Madrid'de mutlu olduğunu ama yazın nelerin değişeceğini bilmediğini söylemişti.