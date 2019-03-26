Real Madrid, Mbappe için PSG'ye rekor teklifte bulunacak

Bu sene tüm kulvarlara havlu atan Real Madrid, teknik direktör Santiago Solari ile yollarını ayırıp Zinedine Zidane'ı tekrar takımın başına getirirken gelecek sezonun planlamasını da sürdürüyor.

HEDEFTEKİ İSİM MBAPPE

Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurup tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Eflatun-Beyazlılar'ın hedefinde pek çok yıldız bulunurken bunlardan birisi de Kylian Mbappe.

2017 yılında Monaco'dan Paris ekibine 170 milyon Euro'ya transfer olan 20 yaşındaki yıldız oyuncu her geçen gün dünya futbolunda adını söz ettirmeye devam ediyor.

280 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Kulübe yakınlığı ile bilinen AS Gazetesi, France Football dergisinin kapağını manşetine taşırken "Mbappe'nin değeri 280 milyon Euro" başlığını attı.

Zinedine Zidane'nın bu operasyonda kilit rol oynadığı ifade edilirken teklif edileceği konuşulan bu rakamın PSG tarafından kabul edilmesi halinde rekor olarak tarihe geçeceği ifade edildi.