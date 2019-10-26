1 Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi oldu Konre üyeliğinin 25. yılını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Divan Kurulu üyesi oldu. Başkan Ali Koç, toplantıya katılan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

2 Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri Sergen Yalçın'ın şampiyonluğu getiren golünden, Olimpiyat Stadı'ndaki olaylı maça kadar, unutulmaz efsane derbileri sizler için derledik.

3 Real Madrid Mbappe'nin peşinde Hazard başta olmak üzere birçok transfer yapmasına rağmen sezona kötü bir başlangıç yapan Real Madrid'de yönetim kolları sıvadı. İspanyol devi, Mbappe için PSG'ye 280 milyon euro teklif etti.

4 Derbiye doğru: Beşiktaş-Galatasaray Yarın (27 Ekim Pazar) oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi kadrolar şekillenmeye başladı. Fatih Terim, Real Madrid maçında ıslıklanan Belhanda'yı 11'de oynatmayı planlıyor.

5 Saha dışındaki oyuncu penaltı yaptırdı Bundesliga 2'de oynanan Kiel-Bochum maçında ilginç bir olay yaşandı. Kenarda ısınan futbolcu, top sahadan çıkmadan meşin yuvarlağa dokununca hakem penaltı kararı verdi.

6 Karius: Ben daha ne yapayım Karius'un 2-1 kaybedilen Braga maçının ardından soyunma odasında "Kazanmamız için daha ne yapayım? Penaltıyı da mı ben atayım" diyerek takım arkadaşlarına isyan ettiği öğrenildi.

7 Falcao derbiye de yetişmiyor Galatasaray'da uzun süredir takımdan ayrı olarak çalışan Falcao'nun rahatsızlığının aşil tendiniti olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, "Bu durumda tedavi dinlenme odaklıdır" diyor.

8 Beşiktaş'ta futbolcuların maaşları ödendi Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta yönetim, futbolcuların ve personellerin tüm alacaklarını ödedi.

9 Leicester, Southampton'a 9 attı İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Southampton'ı 9-0 yendi ve Manchester United'ın Premier Lig'deki en farklı galibiyet rekorunu egale etti.