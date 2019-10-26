Real Madrid Mbappe'nin peşinde

Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından bir türlü toparlanamayan Real Madrid, takımın başına eski teknik direktörü Zidane'ı getirmişti.
Bu sezona da kötü başlayan mor-menekşelerde, yönetimin transfer için 500 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı belirtildi.
ZİDANE'IN 1 NUMARASI MBAPPE
Fransız teknik adamın transfer listesindeki 1 numaralı isim ise PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe.
Menajerler aracılığıyla PSG ile iletişime geçen İspanyol devinin bu transfer için 280 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.
PSG, Mbappe için Monaco’ya toplamda 180 milyon euro ödemişti.
EN PAHALISI NEYMAR
Öte yandan 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar, dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını 'şimdilik' elinde bulunduruyor.