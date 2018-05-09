Real Madrid, Neymar için resmi adım attı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Neymar ısrarı devam ediyor. Brezilya basını, Real Madridli yetkililerin Brezilyalı yıldız ile geçen ay birden fazla biraraya geldiğini yazdı.

GÖRÜŞMEYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

O tarihte Neymar, Real Madrid'in 45 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve "Yeni Neymar" olarak nitelendirilen 16 yaşındaki Junior'la olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Real Madrid heyetinin isteği üzerine iki isim biraraya geldi; ancak oyuncular aceleci davranarak görüşmeyi sosyal medyadan duyurdu. Daha sonra da Neymar'ın sosyal medya ekibi görüşmeyi iki iyi arkadaşın görüşmesi olarak nitelendirdi.

PSG 260 MİLYON EUROYA VEREBİLİR

Haberlerde ayrıca, başkan Florentino Perez'in Neymar'ı Santiago Bernabeu'ya getirme konusunda kendinden emin olduğu ve Paris Saint Germain'in de 260 milyon euro bedelle bu transfere onay vereceği de haberlerle yer aldı.

2018 Dünya Kupası finallerinde yer almak isteyen Neymar, tedavisinin son dönemini geçirmek amacıyla geçen Cuma günü Paris'e döndü. Neymar ve kulübü PSG ise Real Madrid'e transfer haberlerini yalanlamıştı.

40 MİLYON EUROYA BARÇA'YA GİTMİŞTİ

Real Madrid, uzun süre takip ettiği ve çocuk yaşlarda iki hafta antrenmana çıkardığı Neymar'ı 60 bin euroya kadrosuna katmaya yaklaşmış; 5 yıl sonra Santos'la transfer görüşmelerine başlamıştı. Ancak oyuncu 40 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu.