Real Madrid, Pochettino'yu takımın başına getiriyor

İngiliz medyası, Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino ile Real Madrid'in ilgilendiğini manşetlere taşıdı.
The Guardian'da çıkan habere göre İspanyol devi, Solari ile 2021 yılına dek anlaşmasına rağmen Tottenham teknik direktörü Pochettino'yu takımın başına getirmeyi planlıyor.
SOLARİ'NİN YÖNETİMİNDEN MEMNUN DEĞİLLER
Sezon başında Lopetegui'yi takımın başına getiren Real Madrid, istenilen verimi alamayınca koltuğu Solari'ye bırakmıştı. Ancak, Solari'nin yönetiminden de memnun olmayan Madridli yetkililerin Pohettino için girişimlere başladığı öğrenildi.
Arajntinli teknik adam Mauricio Pochettino, Tottenham başında 242 müsabakaya çıktı ve takımını 1,91'lük puan ortalamsı ile oynattı.