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Real Madrid, Pochettino'yu takımın başına getiriyor

İngiliz basını, bu sezon teknik direktörlerden yüzü gülmeyen İspanya devi Real Madrid'in, hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını sürdürebilmek için Pochettino ile görüştüğünü yazdı.

Real Madrid, Pochettino'yu takımın başına getiriyor
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İngiliz medyası, Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino ile Real Madrid'in ilgilendiğini manşetlere taşıdı.

The Guardian'da çıkan habere göre İspanyol devi, Solari ile 2021 yılına dek anlaşmasına rağmen Tottenham teknik direktörü Pochettino'yu takımın başına getirmeyi planlıyor.

SOLARİ'NİN YÖNETİMİNDEN MEMNUN DEĞİLLER

Sezon başında Lopetegui'yi takımın başına getiren Real Madrid, istenilen verimi alamayınca koltuğu Solari'ye bırakmıştı. Ancak, Solari'nin yönetiminden de memnun olmayan Madridli yetkililerin Pohettino için girişimlere başladığı öğrenildi.

Arajntinli teknik adam Mauricio Pochettino, Tottenham başında 242 müsabakaya çıktı ve takımını 1,91'lük puan ortalamsı ile oynattı.

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