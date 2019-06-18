Real Madrid, Pogba için 120 milyon euro ödeyecek

Geçtiğimiz sezon hem İspanya Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid, gözünü kararttı.

Kadroyu yeniden kurmaya başlayan İspanyol devi, 5 oyuncu için 303 milyon euro harcadı. Sıradaki isim ise Fransız yıldız Pogba.

POGBA İÇİN 120 MİLYON EURO

Chelsea'den 100 milyon euroya Hazard'ı alan Real Madrid, genç golcü Jovic için ise 60 milyon euro ödedi. Militao'ya 50, Mendy'ye 48 milyon euro veren eflatun-beyazlılar, son olarak da Rodrygo için 45 milyon euro harcadı.

Real Madrid'in kasasından şimdiye kadar bu 5 futbolcu için 303 milyon euro çıktı.

Taraftarlarına geçen yılı unutturmak için güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını südüren Madrid ekibi, Fransız yıldız Pogba için 120 milyon euro ödemeye hazır.

Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koyan 26 yaşındaki yıldız futbolcu da Real Madrid'e transfer olmak istiyor.