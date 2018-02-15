Real Madrid PSG'yi Ronaldo'yla geçti

Şampiyonlar Ligi son 16 tur mücadelesinde Real Madrin, PSG'yi ağırladı. Ronaldo'nun iki gol attığı geceyi, Real Madrid 3-1'lik zaferle kapattı.
PERDEYİ PSG AÇTI
Karşılaşmanın 14. dakikasında Adrien Rabiot, Madrid deplasmanında PSG'yi öne geçirdi. İlk yarının bitimine kısa bir süre kala İtalyan hakem Gianluca Rocchi penaltı noktasını gösterdi. Topu başına gelen Ronaldo, 45. dakikada skoru eşitledi.
İlk yarı 1-1'lik eşitlike sona erdi.
REAL İKİNCİ YARIDA AÇILDI
İkinci yarıda oyuna hükmeden Real Marid olsa da gol pozisyonlarını değerlendirmekte güçlü çekti. Karşılaşmanın son 10 dakikasına girildiğinde ölü toprağını atan Ronaldo oldu. 83. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.
Ronaldo'nun golünden 3 dakika sonra sahneye çıkan Marcelo farkı ikiye çıkarttı.
Fransa'da oynanacak rövanş maçı öncesi Real Madrid önemli bir avantaj yakaladı.