Real Madrid Roma'yı deplasmanda yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Roma ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

CENGİZ NET POZİSYONDA GOLÜ ATAMADI

Cengiz Ünder'in ilk 11 başladığı maça etkili başlayan ev sahibi Roma oldu. Real Madrid kalesi önünde üst üste fırsatlar yakalayan sarı-kırmızılı ekip son vuruşlarda golü bulamadı.

Maçın kader anında başrolde Cengiz Ünder vardı. Devrenin son saniyelerinde Cengiz Ünder çok net pozisyonda boş kaleye golü atamazken, büyük üzüntü yaşayan milli futbolcumuzu takım arkadaşları teselli etti.

REAL İKİNCİ YARI KAZANDI

47. dakikada Fazio'nun büyük hatası sonrası kaleci Olsen ile karşı karşıya kalan Gareth Bale, uygun pozisyonda vuruşunu yaptı ve Real Madrid'i deplasmanda öne geçirdi.

Golden sonra düzeni bozulan Roma 59'da kalesinde ikinci golü gördü. Ceza sahasına gelen ortaya kafa dokunuşu yapan Karim Benzema, Lucas Vasquez'e golün asistini yaptı.

Kalan dakikalarda skor değişmeyince zorlu gecede gülen 2-0'lık skorla Solari yönetimindeki Real Madrid oldu. Böylece her iki takım da Devler Ligi'nde son 16 turunu garantiledi. Tarafların ilk mücadelesini Real Madrid 3-0 kazanmıştı