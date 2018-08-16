Real Madrid Ronaldo'suz kaybetti

KRALSPOR

Ronaldo'yu 117 milyon euroya Juventus'a satan Real Madrid'in Portekizli yıldız olmadan başarılı olamayacağı tartışılırken, yıldız oyuncu olmadan çıktığı ilk final maçından boynu bükük ayrıldı.

Normal süresi 2-2 biten maçın uzatma bölümünde Atletico'ya 4-2 yenilen Real, 2000 yılında Galatasaray'a Süper Kupa finalinde yenildikten sonra ilk kez final kaybetti.

18 YIL SONRA FİNAL KAYBETTİ

Real Madrid'e transfer olduktan sonra takımına büyük başarılar kazandıran Ronaldo'nun Juventus'a transfer olması bu yılın en büyük bombası oldu. Başkent ekibinin Ronaldo'suz eski başarıları yakalayamayacağını ifade edenler çoğunlukta olsa da Portekizlinin yerinin dolacağını savunanlar da var.

Hemen hemen her transfer döneminde dünyanın en pahalı yıldızlarını kadrosuna katan Los Galasticos, Ronaldo'nun ayrılığının ardından henüz bir yıldız ismi alamadı.

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Mbappe, Neymar, Kane, Hazard gibi süper yıldızlarla temasta olan Madrid'in sansasyonel bir transfer yapıp yapamayacağı merak ediliyor.

RONALDO'NUN REAL MADRİD KARNESİ

2009 yılında Manchester United'dan Real Madrid'e 94 milyon euroya transfer olarak dünyanın en pahalı futbolcusu olan Ronaldo, İspanyol devinde 9 sezonda 450 gol attı.

Toplamda 5, Real Madrid formasıyla 4 Altın Top kazanan Ronaldo, Real Madrid'e de 12 kupa kazandırdı.