Real Madrid sahasında Valladolid'i yenemedi

Fransız basını, Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için Marsilya ile 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını yazdı.

Fenerbahçe, Adil Rami'nin transfer görüşmesi yapmak için bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. Fransız savunmacı sağlık kontrolünden geçerse sarı-lacivertli ekibe imza atacak.

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Medel, Bologna ile anlaştı. İtalyan ekibi siyah-beyazlı kulübe 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Trabzon'da Sturridge izdihamı

Trabzonspor, bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma yaptığı İngiliz golcü Daniel Sturridge Trabzon'a gelirken, oyuncunun gelişi sırasında izdiham yaşandı.