Real Madrid sahasında Valladolid'i yenemedi

La Liga'nın 2. haftası kapsamında Real Madrid ile Valladolid Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
ENES ÜNAL 90 DAKİKA OYNADI
1-1'lik eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada Real Madrid'in golü 82. dakikada Karim Benzema'dan gelirken, Valladolid'e beraberliği getiren golü Sergi Guardiola kaydetti.
Milli futbolcumuz Enes Ünal, Real Madrid karşısında 90 dakikada sahada kaldı. Bu sonuçla Real Madrid ve Valladolid puanını 4'e çıkardı.
Real Madrid önümüzdeki hafta Villarreal deplasmanına gidecekken, Valladolid deplasmanda Levante ile karşılaşacak