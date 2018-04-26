Real Madrid seride öne geçti

Trabzonspor yönetimi, kulübün içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşulların düzeltilmesi için bir seferberlik kampanyası başlattı.

Henüz Beşiktaş ve F.Bahçe derbilerinde rakip fileleri havalandıramayan Gomis, yaklaşan dev maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

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Fatih Terim'in kafasındaki derbi 11'i

Fatih Terim, pazar günü oynayacakları Beşiktaş derbisinde sahaya süreceği 11'i belirledi. Serdar'ın yerine Maicon'u oynatacak olan Terim, Sinan'ı ise yine yedek soyunduracak.