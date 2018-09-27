Real Madrid, Sevilla'den 3 yedi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, deplasmanda Sevilla'ya 3-0 mağlup oldu. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda Sevilla, Real Madrid'i ağırladı.

Endülüs ekibi, Andre Silva (2) ve Wissam Ben Yedder'in golleriyle Real Madrid'i farklı yendi. Madrid ekibi, Barcelona'nın Leganes'e 2-1 kaybettiği haftada liderlik şansını tepti ve 13 puanla 2. sırada kaldı.

Sevilla ise puanını 10'a yükselterek 4. sıraya yükseldi. Ev sahibi ekip, karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu. Andre Silva, 17. dakikada Sevilla'yı Real Madrid karşısında 1-0 öne geçirdi.

Portekizli yıldız, bu golden 4 dakika sonra 21'de yeniden sahneye çıktı. Endülüs ekibi, Andre Silva'nın golüyle Real Madrid karşısında durumu 2-0'a getirdi.

İlk yarının sonucunu belirleyen gol, 39. dakikada geldi. Wissam Ben Yedder, Franco Vazquez'in asistinde skoru 3-0'a taşıdı.

Real Madrid Teknik Direktörü Julen Lopetegui, ikinci yarıya değişiklik yapmadan başladı. Luka Modric, 53. dakikada Real Madrid'i umutlandıran golü attı ancak VAR'a başvurulmasının ardından bu gol iptal edildi.

Real Madrid'de Daniel Ceballos, Mariano Diaz ve Lucas Vazquez; ikinci yarıda Nacho Fernandez, Luka Modric ve Karim Benzema'nın yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sevilla, sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.