Real Madrid Sevilla'yı farklı geçti

La Liga'nın 15. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Sevilla'yı konuk etti. Zorlu geçmesi beklenen maçta ev sahibi ekip işi ilk yarıda bitirdi.

REAL'DEN 5 GOLLÜ ZAFER

İlk 45 dakikalık dilime 5 gol sığdıran Real Madrid'de sahneye çıkan isimler Nacho Fernandez, Ronaldo (2), Toni Kroos ve Hakimi oldu.

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Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Real Madrid, Sevilla'yı 5-0 yenerek puanını 31'e çıkardı. Sevilla ise 28 puanda kaldı.

RONALDO'DAN ALTIN TOP SONRASI 2 GOL

Perşembe gecesi Paris'te düzenlenen organizasyonda FIFA Altın Top (ballon D'or) ödülünü 5. kez kazanarak ezeli rakibi Messi'yi yakalayan Ronaldo, Sevilla karşısında 2 gol atarak yıldızlaştı.

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Ronaldo, Sevilla maçı öncesi düzenlenen seremonide kazandığı 5 Altın Top'la taraftarı önüne çıktı.

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