Real Madrid sezonu beraberlikle tamamladı

Çalımbay: Güzel bir şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz

1 Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu TFF 1. Lig'de Play-Off Final maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gazişehir Gaziantep'i penaltılarla yenerek Süper Lig'e uyükseldi.

2 Fatih Terim: Bu şampiyonluk çok anlamlı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk sonrası basın toplantısında, "Allah'ın adaleti şaşmaz" ifadelerini kullandı.

3 Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlaması Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu şampiyonluğu yurdun dört bir yanında büyük coşkuyla kutlandı.

4 Anderson Talisca: Başım dik bir şekilde ayrılıyorum Beşiktaşlı Anderson Talisca, Beşiktaş'a veda etti ve "Başım dik bir şekilde buradan ayrılıyorum" dedi.

5 Galatasaray'ın kasasına girecek para Ekonomik olarak da zor bir dönemden geçen Galatasaray, Süper Lig'de 2017/2018 sezonunda şampiyon olarak, hem taraftarını sevindirdi hem de kasasını doldurdu.

6 Fenerbahçe bu sezon da 4. yıldızı takamadı Galatasaraylı taraftarlar, gelen 21. şampiyonluğun ardından, 4 yıl önce Fenerbahçe resmi Twitter hesabından atılan 4. yıldız tweetini yeniden gündeme getirdi.

7 Aykut Kocaman'ın iddialı sözleri Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, verdiği demeçlerle yıla damga vuran futbol adamı oldu.

8 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Kuraya 4. torbadan girecek olan sarı-kırmızılı ekibi zorlu rakipler bekliyor.

9 Fatih Terim'in 7. şampiyonluğu Şampiyon Galatasaray, sezon içerisinde hem başkanını hem teknik direktörünü değiştirdi. Dursun Özbek-Tudor ikilisiyle başlayan sezon, Mustafa Cengiz-Fatih Terim ikilisiyle sona erdi.