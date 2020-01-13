Real Madrid, Süper Kupa'yı kazandı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan final maçının normal süresi, golsüz beraberlikle tamamlandı.

Uzatmalara giden maçın 115. dakikasında kaleci Courtois ile karşı karşıya kalan Alvaro Morata'yı ceza sahasının dışında arkadan yaptığı faulle düşüren Federico Valverde, direkt kırmızı kartla cezalandırıldı ve Real Madrid'i 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.

REAL PENALTILARLA GÜLDÜ

Penaltılarda rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayan Real Madrid, tarihinde 11. kez bu kupayı müzesine götürdü. İspanya Süper Kupası bu yıl ilk defa 4'lü final formatında oynandı. La Liga'da geçen sezonun lig şampiyonu Barcelona ile 2.si Atletico Madrid, 3. Real Madrid ve Kral Kupası'nın sahibi Valencia 4'lü turnuvaya katıldı. Yarı final eşleşmelerinde Atletico Madrid 3-2'lik skorla Barcelona'yı, Real Madrid de 3-0 ile Valencia'yı eleyerek finale kalmıştı.

İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF), Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile vardığı 3 yıllık anlaşma sonucu Süper Kupa maçları 8-12 Ocak tarihlerinde Cidde'de oynandı. Suudi Arabistan, Süper Kupa'ya katılan takımlara 800 biner euro, finali kaybedene 1.4 milyon euro, kupayı kaldıran takıma da 2 milyon euro verdi.

FİNALLERİN HOCASI ZIDANE

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane ise, Real Madrid'in başında final kaybetmemeye devam etti. Deneyimli teknik adam, Real Madrid'in başında çıktığı 9 finali de kazanmayı başardı.

Zidane'ın Real Madrid'le kazandığı finaller:

2016 - Şampiyonlar Ligi

2016 - UEFA Süper Kupa

2016 - FIFA Kulüpler Şampiyonası

2017 - Şampiyonlar Ligi

2017 - UEFA Süper Kupa

2017 - İspanya Süper Kupa

2017 - FIFA Kulüpler Şampiyonası

2018 - Şampiyonlar Ligi

2020 - İspanya Süper Kupa

