Real Madrid taraftarı Harry Kane'i istiyor

İspanya devi Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu gönderdikten sonra yeni golcü arayışlarına başladı.

MBAPPE'DEN SONRA GÖZLER KANE'DE

Önceliğini Mbappe'den yana kullanan eflatun-beyazlılar, Fransız futbolcunun PSG'de kalacağını açıklamasının ardından rotasını Harry Kane'e çevirdi.

Tottenham formasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve son olarak Dünya Kupası'nda da İngiltere'nin en golcü ismi olan Harry Kane transfer listesinin başında geliyor.

TARAFTAR KANE'İ İSTEDİ

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca gazetesinin yaptığı ve 200 bin kişinin katıldığı ''Real Madrid'in yeni forveti kim olmalı?'' sorusuna taraftarların %26'sı Harry Kane dedi.

Taraftarların ikinci tercihi ise Edinson Cavani ve Mauro Icardi oldu. İki isim de %14 oran aldı.

Listedeki tüm isimlerin oy dağılımı ise şu şekilde;

26 % Harry Kane

14 % Edinson Cavani

14 % Mauro Icardi

12 % Mariano

12 % R. Lewandowski

8 % Alvaro Morata

6 % Rodrigo

5 % Autre

2 % Roberto Firmino