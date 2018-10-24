Real Madrid Telles'i transfer edecek

Real Madrid, Brezilyalı Marcelo'nun Juventus'a gitme ihtimali nedeniyle alternatif arayışlarını hızlandırdı. Brezilyalı sol bekin Real'de mutsuz olduğu ve Ronaldo'nun yanına gitmek istediği ifade ediliyor.

40 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

İspanyol kulübünün, Porto forması giyen Alex Telles'i gündemine aldığı ifade edildi. As gazetesi, eflatun-beyazlıların Telles'in 40 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı. Haberde Marcelo takımdan ayrılmasa da Telles transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

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2013-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu, 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olmuştu. Galatasaray, Telles'in bir sonraki satışından %10 (4 milyon euro) pay alacak.