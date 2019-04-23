Real Madrid THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de

Son 5 maçı kazanması halinde rakiplerine bakmazsızın şampiyonluk ipini göğüsleyecek olan Galatasaray'ın son haftalarda yaptığı galibiyet serileri dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Jailson, teknik direktör Ersun Yanal'a "İdmanlarda takımın en iyisi bendim. Neden hâlâ 11 oynayamıyorum" dedi.

Jailson'dan Ersun Yanal'a: Neden ben oynamıyorum

Süper Lig’de bir zamanlar Antalyaspor'da oynayan sonrasında Rize sanıp Cizre'ye transfer olan Serge Djiehoua, şimdilerde Denizli Sarayköy'de kahvede okey oynuyor.

Fatih Terim, Başakşehir'le Galatasaray arasındaki puan farkının 3'e düşmesinin ardından futbolcularına şampiyon olabileceklerini belirterek "Bu Galatasaray'ın DNA'sında var" dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Babel, öncelikli tercihinin Premier Lig'de kalmak olduğunu söyledi.

Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek olan Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu satma kararı aldı. Hakan için belirlenen bonservis bedeli ise 20 milyon euro.

Oynadığı diziden ayrıldıktan sonra sevgilisi Birkan Sokullu ile de yollarına ayıran Dilan Çiçek Deniz'e Beşiktaş'ın forveti Cyle Larin sosyal medyadan mesaj attı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı sezon başında takıma kazandırmadıkları için pişmanlık yaşadıklarını ifade etti.

Fikret Orman: Burak bizi pişman etti

Sarı-lacivertli ekibin Alanyaspor karşısında oynadığı futbolu değerlendiren Ali Koç, "7 yaşımdan beri gördüğüm en kötü Fenerbahçe'ydi" dedi.

Ali Koç: Bu kadar kötü F.Bahçe görmemiştim

1 Cüneyt Çakır'ın VAR kararları Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City-Tottenham maçına Cüneyt Çakır damga vurdu. Çakır, iki kritik pozisyonda da doğru kararı vererek tam not aldı.

2 Süper Lig'de 3 takımın şampiyonluk ihtimalleri Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yolunda avantaj Başakşehir'de olsa da Galatasaray ve Beşiktaş'ın da şansı var.

3 Coutinho'dan müthiş gol Barcelona'nın Manchester United'ı 3-0 yendiği Devler Ligi çeyrek final rövanş maçında, Coutinho nefis bir gole imza attı.

4 Hasan Şaş: Volkan bana küfür etti Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Kadıköy'de Volkan Demirel'le yaşadığı gerginliği anlattı. Şaş taraftarı selamlamayı gittiğini ancak o sırada Volkan'ın kendisine küfür ettiğini söyledi.

5 Emre: Tüm kulüpler Başakşehir'i örnek alsın ANADOLU AJANSI ÖZEL | Emre Belözoğlu, Başakşehir'in devlete ekonomik olarak yük olmadığını ve her takımın kendilerini örnek alması gerektiğini söyledi.

6 Hasan Ali'nin eşi Saynur Öztürk Yunan fenomenle görüldü Hasan Ali Kaldırım ile dünya evine giren Saynur Öztürk'ün Yunan Instagram fenomeni Panayiotis Karagianis ile görüntülerinin ortaya çıktığı öne sürüldü.

7 Fenerbahçe'de gönderilecek 10 futbolcu Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, 10 isimle yollarını ayıracak. Bu futbolcuların 5'i, Comolli'nin sezon başında transfer ettiği futbolcular.

8 Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Ajax, deplasmanda Juvantus'u 2-1 yenerek tur atladı.

9 Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki İngiliz temsilcisinin kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmada Tottenham, yenilse de deplasmanda attığı 3 golle tur atlayan taraf oldu.