Real Madrid'in transfer listesinde Ozan Kabak da var

Galatasaray'da sergilediği etkili performansın ardından ara transfer döneminde 11 milyon euroluk bonservisle Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak için yeni bir transfer söylemi gündeme geldi.

Galatasaray'ın ardından Stuttgart'ta da adından söz ettirmeye başlayan 18 yaşındaki genç oyuncunun Real Madrid'in transfer listesinde olduğu öğrenildi.

REAL MADRİD VARANE'IN YERİNE ALTERNATİF ARIYOR

Marca'da yer alan habere göre, yeni sezonla birlikte kadroda büyük bir yenileme yapmayı planlayan Real Madrid, savunma bölgesine de ciddi önem veriyor.

Sezon devam ederken Porto'nun 21 yaşındaki stoperi Eder Militao'yu transfer eden Madrid devi, Varane'ın takımdan ayrılma ihtimalini de değerlendirerek stoper takviyelerine devam edecek.

Stoper transferi konusunda listenin başına, Ajax'ın genç yıldızı Matthijs de Ligt'i alan Real Madrid, Hollandalı genç oyuncu için diğer Avrupa devleriyle yarışacak.

LİSTEDE OZAN KABAK DA YER ALIYOR

Öte yandan İspanyol ekibinin Stuttgart'tan Ozan Kabak ve Inter'den Milan Skriniar'ı da alternatif olarak belirlediği öğrenildi.

Ocak ayında Bundesliga'nın yolunu tutan Ozan Kabak'ın Stuttgart ile 2024'e dek sözleşmesi bulunuyor.