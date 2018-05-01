Real Madrid üst üste 3. kez finalde

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında sahasında Bayern Münih'i konuk etti. İlk mücadeleyi İspanyol devi 2-1 kazanmıştı.

İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Bayern Münih, 3. dakikada Joshua Kimmich'in golüyle öne geçti. Real Madrid, karşılaşmanın 11. dakikasında Karim Benzema ile skoru eşitledi.

CÜNEYT ÇAKIR PENALTIYI ES GEÇTİ

İlk yarının son dakikasında ise maçın gidişatı etkileyecek bir pozisyon yaşandı. Kimmich'in ortasında top Real Madridli Marcelo'nun açıkta olan eline çarptı ancak Cüneyt Çakır, pozisyonu devam ettirdi. Bayern Münihli futbolcular bu kararın ardından Cüneyt Çakır'a yoğun itirazda bulundu.

İKİNCİ YARI KARŞILIKLI GOLLERLE GEÇİLDİ

İkinci yarının ilk dakikasında Bayern Münih'in kalecisi Sven Ulreich'in büyük hatasıyla Karim Benzema golü buldu ve Real Madrid 2-1 öne geçti. Dakikalar 63'ü gösterdiğinde ise sahneye James Rodriguez çıktı. Bonservisini elinde bulundurduğu Real Madrid'e gol attı ve skoru tekrar eşitledi. James Rodriguez, golden sonra sevinmedi.

İLK FİNALİST REAL MADRİD

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.