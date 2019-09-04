Real Madrid ve PSG'nin kadrosu açıklandı

Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Real Madrid ve PSG'nin devler ligi kadroları belli oldu.
REAL MADRİD
Kaleciler: Areola, Courtois Defans: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy.
Orta Saha: Kroos, Modric, Casemiro, Casemiro, Fede Valverde, Brahim, Isco.
Forvet: Bale, Hazard, Benzema, Lucas Vazquez, Jovic, Mariano, Vinicius, Rodrygo
PSG
Kaleciler: Navas, Rico
Orta saha: Dagba, Meunier, Silva, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Marquinhos, Bernat, Kurzawa, Draxler, Verratti, Paredes, Sarabia, Herrera, Gueye
Forvet: Neymar, Mbappe, Cavani, Icardi, Di Maria, Choupo-Moting