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Real Madrid ve PSG'nin kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın rakiplerinden Paris Saint Germain ve Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadroları açıklandı.

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Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Real Madrid ve PSG'nin devler ligi kadroları belli oldu. 

REAL MADRİD

Kaleciler: Areola, Courtois Defans: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy.

Orta Saha: Kroos, Modric, Casemiro, Casemiro, Fede Valverde, Brahim, Isco.

Forvet: Bale, Hazard, Benzema, Lucas Vazquez, Jovic, Mariano, Vinicius, Rodrygo

PSG

Kaleciler: Navas, Rico

Orta saha: Dagba, Meunier, Silva, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Marquinhos, Bernat, Kurzawa, Draxler, Verratti, Paredes, Sarabia, Herrera, Gueye

Forvet: Neymar, Mbappe, Cavani, Icardi, Di Maria, Choupo-Moting

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