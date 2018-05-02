Real Madrid ve Zidane tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih’le 2-2 berabere kaldı ve Kiev’deki finale adını yazdıran ilk takım oldu.

Real Madrid, bu başarısıyla eski adıyla Şampiyon Kulüpler şimdiki adıyla Şampiyonlar Ligi Kupası'nda iki ayrı dönemde üst üste 3 kez ve üzeri finale çıkan ilk ekip oldu. 1955-1956 ve 1959-60'da üst üste 5 sezon final gören İspanyol devi, son üç sezondur da finale adını yazdırdı. Madrid, son iki yıl ise kupayı müzesine götürdü. Real Madrid ayrıca Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez finale çıktı ve bu alandaki rekorunu geliştirdi.

ZIDANE TARİHE GEÇTİ

Real Madrid'i üst üste 3. sezonunda da Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Zinedine Zidane, bunu başaran 3. teknik direktör oldu. Ancak Zidane, geçen iki sezon bir ilki başardı. Zira daha önce 1993, 94 ve 95'te üst üste 3 yıl finale çıkan Fabio Capello (Milan) ile 1996-97 ve 98'de final heyecanı yaşayan Marcello Lippi (Juventus) sadece birer kez kupayı kaldırmıştı.

Son iki kupayı kaldıran Fransız çalıştırıcı, bu alanda bir ilki başarırken; 26 Mayıs'ta Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finali kazandığı takdirde de üst üste 3. kez kupayı kaldıran ilk isim olarak tarihe geçecek.

BAYERN YİNE İSPANYOLLARA KAYBETTİ

Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde kaybeden Bayern Münih, son 5 sezonda da İspanyol ekiplerine boyun eğdi. 2013/14: Real Madrid 2014/15: Barcelona 2015/16: Atletico Madrid 2016/17: Real Madrid 2017/18: Real Madrid