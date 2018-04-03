Real Madrid yarı finalin kapısını araladı

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başladı. Son şampiyon Real Madrid, Torino'da Juventus'a konuk oldu. Mücadeleyi deneyimli hakemimiz Cüneyt Çakır yönetti.

İLK YARIDA TEK GOL RONALDO'DAN GELDİ

Konuk ekip Real Madrid maça adeta golle başladı. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, mücadelenin 3. dakikasında İsco'nun içeri çevirdiği topa tek vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Bu golün ardından Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk isim oldu. İlerleyen dakikalarda Juventus, beraberlik için bastırdı ancak İtalyan ekibi aradığı golü bulamadı ve ilk yarı 1-0 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi.

CÜNEYT ÇAKIR İYİ MAÇ YÖNETTİ REAL KAZANDI

Real Madrid, ikinci yarıda fişi çekti. 64'de Ronaldo'yla farkı 2'ye çıkaran Real, 72. dakikada Marcelo'yla Juve'yi dağıttı. İspanyol ekibi, Juventus'u 3-0 mağlup etti ve turun kapısını araladı.

66'da Dybala'ya kırmızı kart gösteren Cüneyt Çakır, kusursuz bir maç yönetti.