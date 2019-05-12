Real Madrid, yeni sol bekini Lyon'da buldu

Real Madrid, Lyon'da forma giyen sol bek Ferland Mendy'nin transferi için harekete geçti.

İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid'in bir yöneticisi, Ferland Mendy için Fransa'da Lyonlu yöneticilerle transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde; Madrid ekibinin, 23 yaşındaki sol bek için 45 milyon euroyu gözden çıkardığı ancak Lyon'un son kararını sezon sonunda vereceği belirtildi. Marcelo'nun Zinedine Zidane'ın dönüşünün ardından takımda kalmak istediği ve Mendy'nin birkaç yıl içinde Brezilyalı futbolcudan formayı emanet alması için transfer edileceği kaydedildi.

Le Havre'den 2017 yılında 5 milyon euroya Lyon'a transfer olan Mendy, bu sezon 41 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.