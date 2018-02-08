Real Madrid, Zidane'ın yerine Löw'ü getiriyor

La Liga devi Real Madirid'de Zinedine Zidane dönemi sona eriyor.
Bu sezon La Liga'da istediği sonuçları alamayan Real Madrid'de, kötü gidişatın faturası teknik direktör Zidane'a kesildi.
YERİNE GETİRİLECEK İSİM BELİRLENDİ
Eflatun-beyazlılarla 1 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran Teknik Direktör Zinedine Zidane, sezon sonu takımdan gönderilecek. Mundo Deportivo'da çıkan habere göre Perez, Zidane'ın yerine takımın başına geçireceği ismi şimdiden belirledi.
HEDEFTEKİ İSİM LÖW
Hedefteki isim Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw. İspanyollara göre Real Madrid, Zidane ile sezon sonunda yollarını ayıracak.
Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından eflatun-beyazlılar, Löw'ü takımın başına getirecek.