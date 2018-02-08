Real Madrid, Zidane'ın yerine Löw'ü getiriyor

Bir dargın bir barışık Arda Turan - Aslıhan Doğan çifti evleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçında iyi bir futbol sergileyen Behanda'ya daha fazla şans verebileceğinin sinyallerini verdi.

Fatih Terim: Belhanda daha iyi olacak

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Galatasaray Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Konyaspor'u 4-1 mağlup etti ve yarı finalde Akhisarspor'un rakibi oldu.