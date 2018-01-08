Real Madrid zirvenin 16 puan gerisinde

La Liga'da Real Madrid kan kaybetmeye devam ediyor. Real Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşılaştı.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Ev sahibi ekip, 33. dakikada Wass’ın golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid; 36 ve 38. dakikalarda Gareth Bale'ın kaydettiği gollerle skoru 2-1 yaptı. 72. dakikada Celta Vigo'da Aspas'ın kullandığı penaltıyı kaleci Navas kurtardı. Ancak Real Madrid, 82. dakikada Maximiliano Gomez’in golüne engel olamadı ve maç 2-2 berabere bitti.

Real Madrid bu sonuçla son 4 lig maçında 7 puan kaybetti. Real Madrid ile lider Barcelona arasındaki puan farkı da 16'ya çıktı.