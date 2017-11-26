Real Madrid zorlansa da kazandı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 9. dakikada Karim Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti.

MADRİD DEVREYE ÖNDE GİRDİ

18'inci dakikada Diego Rolan'ın golüyle beraberliği yakalayan Malaga'ya üç dakika sonra Carlos Casemiro ile yanıt veren ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. İlk yarıyı Real Madrid 2-1 önde tamamladı.

GALİBİYETİ RONALDO GETİRDİ

İkinci yarıda ani ataklarla gol aramaya devam eden Malaga, 57. dakikada Chory Castro ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 2-2.

Luis Hernandez'in ceza sahasında Luka Modric'e yaptığı müdahalenin ardından kazanılan penaltıda topun başına geçen Cristiano Ronaldo, vuruşunda kaleci Roberto'dan dönen topu 76. dakikada ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skoru koruyan başkent temsilcisi, sahadan 3-2 galip ayrıldı.