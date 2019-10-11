Real Madrid'de Galatasaray alarmı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Real Madrid'de başkan Florentino Perez, teknik direktör Zinedine Zidane'a "ultimatom" verdi.

"GRUPTAN ÇIKAMAMAMIZ KABUL EDİLEMEZ"

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Perez, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta alınan 1 puan nedeniyle Zidane'ı sorumlu tuttu ve Club Brugge maçında Bernabeu'da alınan 1 puan sonrasında Fransız hocaya "Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamamamız kabul edilemez" diyerek uyarıda bulundu.

PEREZ: PRESTİJ KAYBI OLUR

Perez'in, gruplarda elenmenin sportif ve ekonomik olarak takımı ciddi anlamda yaralayacağını da söylediği kaydedildi.

Real Madrid'de bunun üzerinde 26 Ekim'de Barcelona ile oynanacak olan El Clasico'dan daha çok, 4 gün önce yapılacak Galatasaray maçına öncelik verildiği belirtildi.

Galatasaray maçında yapılacak bir "teknik hatanın", takımda büyük bir krize neden olacağı da vurgulandı.

Galatasaray ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında 22 Ekim Salı günü TT Stadı'nda karşılaşacak.