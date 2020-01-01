Real Madrid'de hedef Mane

Zinedine Zidane'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Senegalli süperstar için ilk görüşmeler Paris'te başladı.

Real Madrid yetkilileri ile Sadio Mane'nin temsilcileri arasındaki ilk görüşmede, Zinedine Zidane'ın oyuncuyu ne kadar çok istediği, verilebilecek maaş ile ilgili ön görümeler gerçekleşti.

MANE - BENZEMA - HAZARD

Zinedine Zidane, sezon sonunda Gareth Bale ve James Rodriguez ile yolların ayrılmasını istediği ve gelecek sezon için Mane - Benzema - Hazard üçlüsüyle kurulacak bir hücum hattı ile tüm kupalarda favori haline geleceklerine inandığı belirtildi.

41.2 miylon euro bonservisle Southampton'dan Liverpool'a transfer olan ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sadio Mane, bu sezon oynadığı 27 maçta 14 gol atıp 11 asist yaptı.