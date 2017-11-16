Real Madrid'de kaptanların arası açıldı

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın talebeleri ligde geride kalan 11 haftanın ardından lider Barcelona'nın 8 puan gerisinde kalınca takımın iki büyük karakteri arasında tansiyon yükseldi.

"PEPE, JAMES VE MORATA'YI ARIYORUZ"

Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham mağlubiyeti sonrası takımdan ayrılan Pepe, Moratta ve James gibi oyuncuları aradıklarını söylemişti.

RAMOS AYNI FİKİRDE DEĞİL

Real kaptanı Sergio Ramos ise Cristiano Ronaldo ile aynı fikirde değil. Ramos, Real Madrid'in sezon başında Manchester United ve Barcelona ile oynadığı ve kazandığı Süper Kupa maçlarından genç oyuncuların ön plana çıktığını düşünüyor.

YAKIN ARKADAŞLAR

Ronaldo'nun 'onları arıyoruz' dediği oyuncuların özel hayatında da yakın arkadaşları olması dikkat çekiyor.

NEYMAR YORUMU RONALDO'YU KIZDIRDI

Tecrübeli savunmacı Ramos'un ise takımdaki Nacho, Asensio, Ceballos gibi yeni jenerasyon İspanyollarla ve takımın önemli isimleri olan Isco ve Carvajal ile arasından su sızmıyor.

İspanya ile Rusya arasındaki maçın ardından Neymar-Real Madrid iddiaları hakkında görüşü sorulan Ramos'un bu transfer için 'Madrid kapıları Neymar için açık' yanıtını verdi. Ramos'un bu yorumu Ronaldo ile aralarındaki gerilimi iyice artırdı.

Gelişmelerin ardından Portekizli yıldızın, Madrid'deki geleceğiyle ilgili farklı düşüncelere kaydığı belirtildi.