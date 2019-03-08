Real Madrid'de Ramos-Perez gerginliği

Başkan Florentino Perez ile kaptan Sergio Ramos arasında ipler gerildi; hatta tecrübeli futbolcu, başkana rest çekti.

İspanyol basınının iddiasına göre, gerginlik 4-1'lik Ajax mağlubiyetinden sonra, soyunma odasında başladı.

BAŞKAN PEREZ'LE KAPIŞTILAR

Başkan Perez mağlubiyetin ve kaybedilen turun hesabını oyunculara sordu. Sergio Ramos da, "Bu gidişatın tek sorumlusu biz değiliz. Sezon öncesinde söz verilmesine rağmen takıma bir forvet alınmadı" dedi.

Perez, bu sert çıkış üzerine tecrübeli futbolcuyu takımdan göndermekle tehdit etti. Ramos da sözleşmesinin sonuna kadar alacağının verilmesi halinde ayrılabileceğini söyledi.

2005 yılından bu yana Real Madrid'de forma giyen İspanyol futbolcunun sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda tamamlanacak.