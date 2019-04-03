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Real Madrid'de Sergio Llull 1 ay yok

THY EuroLeague takımlarından Real Madrid'in yıldız oyuncusu Sergio Llull, sakatlığı sebebiyle en az 1 ay takımından uzak kalacak.

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Real Madrid'de Sergio Llull 1 ay yok

THY EuroLeague'in son şampiyonu Real Madrid'in yıldız oyuncusu Sergio Llull, sol bacak kasından sakatlandı ve play-off maçlarını kaçıracak.

İspanyol oyuncunun 1 ay takımından uzak kalacağı açıklanırken play-off maçlarında oynaması beklenmiyor. Real Madrid'in final-four'a kalması halinde ise Llull'un geri döneceği belirtildi.

Real Madrid başantrenörü Pablo Laso, yıldız oyuncunun son durumu hakkında konuşurken ''Yaptığımız testlerin ardından sol bacağından sakatlık tespit ettik. Tedavilerine hemen başladık.'' sözlerini kullandı.

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