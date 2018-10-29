Real Madrid'de teknik direktör Lopetegui kovuldu

B takımı Castilla'nın teknik direktörü Santiano Soları, geçici teknik direktör olarak takımın başında yer alacak.



Real Madrid, Julen Lopetegui yönetiminde La Liga'da 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 2 galibiyetle 6 puan topladı.



Julen Lopetegui'nin, Real Madrid ile anlaşması sebebiyle Dünya Kupası öncesinde İspanya Milli Takımı'nda görevine son verilmişti.