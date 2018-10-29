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Real Madrid'de teknik direktör Lopetegui kovuldu

El Clasico'da Barcelona'ya 5-1 mağlup olan Real Madrid, Lopetegui ile yollarını ayırdı.

Real Madrid'de teknik direktör Lopetegui kovuldu
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Julen Lopetegui'in Real Madrid'den gönderilmesinin ardından bir süreliğine takımın başında olacak hoca da açıklandı.


GEÇİCİ HOCA SOLARI

B takımı Castilla'nın teknik direktörü Santiano Soları, geçici teknik direktör olarak takımın başında yer alacak.

Real Madrid, Julen Lopetegui yönetiminde La Liga'da 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 2 galibiyetle 6 puan topladı.

Julen Lopetegui'nin, Real Madrid ile anlaşması sebebiyle Dünya Kupası öncesinde İspanya Milli Takımı'nda görevine son verilmişti.

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