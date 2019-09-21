Real Madrid'de Zidane topun ağzında

Temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında PSG'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Zidane'ın koltuğu sallanıyor.

İspanyol basınından Marca'da ler alan habere göre kötü gidişattan memnun olmayan yönetim, Fransız teknik adamın yerine şimdiden 3 aday belirledi.

MOURİNHO DA LİSTEDE

Habere göre; eflatun-beyazlılar, Juventus'un eski hocası Massimiliano Allegri, Real Madrid'i de bir dönem çalıştıran Jose Mourinho ve kulübün efsane golcülerinden Raul'ü gündemine aldı.

Medyada çıkan haberlere göre Zidane'ın tazminatı dudak uçuklatacak cinsten. Yönetimin, Fransız hocanın görevine son vermesi halinde 80 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacağı ifade edildi.