Real Madrid'den 120 milyon euroluk sponsorluk anlaşması

İspanyol devi Real Madrid, 1998'den bu yana Adidas ile yürüttüğü anlaşmayı uzatma kararı aldı.

Madrid ekibi, Alman markasıyla 2028'e kadar sözleşme imzaladı. Önceki anlaşma 2020'de son bulurken 2028'e kadar uzatılan sözleşmeyle Real Madrid kasasına yıllık 120 milyon euro koyacak.

ANLAŞMA 2028'E KADAR UZATILDI

Nike ile mücadele gücünü artırmak isteyen Adidas'ın CEO'su Kasper Rorsted, "Bu anlaşma, dünyanın en iyi spor şirketi olma misyonumuzu gerçekleştirmemize yardımcı olacak. Ayrıca Adidas'ın futbol kategorisindeki liderliğini de destekliyor." dedi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise, "Başarılı anlaşmamızı 2028 yılına kadar uzatmak doğal bir adım. Futbolda lider kalmamıza yardımcı olan bu stratejik ittifakı sürdürmeye devam edeceğiz. Adidas, bizim için ideal bir sponsor." ifadelerini kullandı.

Daha önce sponsorluk rekoru yıllık 105 milyon euroluk anlaşmayla Barcelona-Nike işbirliğine aitti.