Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan liglerden olan La Liga ekiplerinden Real Madrid, antrenmanlara başladı.
Madrid ekibi, bugün gerçekleştirdikleri çalışma öncesinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu.
27 BİN KİŞİ VEFAT ETTİ
İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle son açıklanan verilere göre, yaklaşık 27 bin vatandaş hayatını kaybetmişti.
Real Madrid'den koronadan vefat edenler için saygı duruşu - İZLE