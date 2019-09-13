Real Madrid'den NBA açılımı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, basketbol şubesi için çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Eurolegaue'de geçen sezon final-four yapan Real Madrid'in başkanı, takımın NBA'de oynayabileceğini belirtirken ilginç bir öneri getirdi.

"BAZI TÜRK TAKIMLARI DA NBA DA OYNAYABİLİR"

Tarihinde 10 EuroLeague şampiyonluğu bulunan Real Madrid'in başkanı Perez, ''Benim hayalim Real Madrid'in NBA'de oynaması. NBA yönetimine Real Madrid'in Doğu Konferansı'na girip giremeyeceğini sordum. Ancak bunun çok zor olduğunu söylediler. Çok büyük bir taraftar kitlemiz var. Bunun NBA'e bir katkısı olabilir. Bazı Türk ve Yunan takımları da NBA'e katılabilir. Belki NBA'de bir Avrupa Konferansı bile oluşturulabilir.'' sözlerini kullandı.