Real Madrid'den Neymar için çılgın teklif

Paris Saint-Germain'den ayrılması gündeme gelen Neymar'ın adı Real Madrid ile anılırken Brezilyalı yıldızla ilgili İspanyol basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.

NEYMAR İÇİN DEV TEKLİF

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Neymar'ı kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, Sambacı için 130 milyon euro ödemeye hazır. Real Madrid, 130 milyon euronun yanı sıra Gareth Bale ya da James Rodriguez'den birini transferde kullanmak istiyor.

Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, Neymar ile birlikte olduğu bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak eflatun-beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.

Paris Saint-Germain'den ayrılma olasılığı bulunan Neymar, 2017 yazında Barcelona'dan 222 milyon euroya Fransız ekibine transfer oldu. Brezilyalı futbolcu, dünyanın en pahalı transferi unvanını taşıyor.